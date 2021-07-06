УПЛ перенесла поединок за Суперкубок Украины из-за Евро-2020. «Шахтер» и «Динамо» разыграют трофей в сентябре

Украинская премьер-лига перенесла матч между «Шахтером» и «Динамо» за Суперкубок Украины на два месяца из-за Евро-2020.

Об этом пишет пресс-служба УПЛ.

«Украинская премьер-лига удовлетворила ходатайство «Динамо», которое поддержал «Шахтер», и перенесла VBET Суперкубок Украины. Такое решение было принято, учитывая нагрузки, которые выпали на игроков обеих клубов и сжатые сроки на восстановление», — отметили там.

Таким образом, обе команды проведут поединок за Суперкубок 22 сентября вместо 24 июля. Место проведения остается неизменным — НСК «Олимпийский» в Киеве.