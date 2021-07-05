Україна домовляється про визнання ковід-сертифікатів із Грузією та Туреччиною

Україна веде переговори з усіма європейськими країнами, зокрема з Грузією, Туреччиною і Мальтою, щодо визнання COVID-сертифікатів. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі РБК.

Також йде робота з Кіпром і Францією. Зазначимо, що Франція зараз визнає лише ті вакцини, які сертифіковані у ЄС: Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. Проте в Україні щеплення також роблять препаратами Covishield (індійський аналог AstraZeneca) і китайським CoronaVac, які ЄС ще не схвалив. Така ж ситуація із Кіпром — пускають тільки тих, хто вакцинувався затвердженими в ЄС препаратами.