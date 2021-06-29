Кіпр спрощує вʼїзд для вакцинованих українців. Але не для тих, хто щепився СoronaVac

З 1 липня Кіпр не вимагатиме негативний результат тесту на коронавірус, якщо турист має посвідчення про повну вакцинацію. Однак у переліку «дозволених» вакцин немає препарату СoronaVac від китайської компанії Sinovac, яким зокрема щеплять в Україні.
Про це йдеться у повідомленні посольства Кіпру в Україні.
Так, вакциновані туристи, незалежно від громадянства, звільняються від проходження тестування та самоізоляції у двох випадках:
- наявність сертифікату про вакцинацію, виданий Україною.
- вакцинування препаратом, який затверджений Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson), або вакциною «Супутник V» чи Sinopharm.
Зазначимо, що російська вакцина «Супутник V» та китайська Sinopharm в Україні не використовуються, а отже не можуть бути вказані в українських довідках про щеплення.
- Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на засіданні уряду заявив, що зниження рівня захворюваності на коронавірус в Україні вже цього літа може відкрити кордони Євросоюзу для українських туристів.
- Раніше в Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що планують запустити паспорти вакцинації в Україні з 1 липня.