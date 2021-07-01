Кабмін опублікував постанову про введення COVID-сертифікатів. Кому і на скільки їх видаватимуть

Кабінет міністрів на своєму сайті опублікував постанову про введення в Україні цифрових сертифікатів про вакцинацію. Вони будуть доступні у додатку «Дія».

Відповідну постанова оприлюднена під №677.

Вона регулює правила та оформлення як внутрішнього сертифікату, так і міжнародного. До того ж, за бажанням можна буде отримати паперовий варіант. Як цифровий, так і паперовий матимуть однакову юридичну силу.

Згідно з постановою, сертифікат підтверджуватиме не лише завершення вакцинації від коронавірусу, тобто отримання обох доз. У ньому також міститиметься інформація про тестування на коронавірус та довідка про одужання від хвороби.

Кожен сертифікат матиме унікальний електронний ідентифікатор та QR-код. В українській версії будуть вказані:

Прізвище, ім’я власника українською мовою;

Дата народження;

Унікальний номер сертифікату;

Кінцева дата його чинності.

У міжнародній версії будуть зазначені: