Кабмін опублікував постанову про введення COVID-сертифікатів. Кому і на скільки їх видаватимуть

Кабінет міністрів на своєму сайті опублікував постанову про введення в Україні цифрових сертифікатів про вакцинацію. Вони будуть доступні у додатку «Дія».
Відповідну постанова оприлюднена під №677.
Вона регулює правила та оформлення як внутрішнього сертифікату, так і міжнародного. До того ж, за бажанням можна буде отримати паперовий варіант. Як цифровий, так і паперовий матимуть однакову юридичну силу.
Згідно з постановою, сертифікат підтверджуватиме не лише завершення вакцинації від коронавірусу, тобто отримання обох доз. У ньому також міститиметься інформація про тестування на коронавірус та довідка про одужання від хвороби.
Кожен сертифікат матиме унікальний електронний ідентифікатор та QR-код. В українській версії будуть вказані:
- Прізвище, ім’я власника українською мовою;
- Дата народження;
- Унікальний номер сертифікату;
- Кінцева дата його чинності.
У міжнародній версії будуть зазначені:
- Прізвище, ім’я власника українською мовою та латиницею;
- Дата народження;
- Унікальний номер сертифікату;
- Кінцева дата його чинності;
- Назва країни, яка видала сертифікат;
- Інформація про уповноважену установу, яка видала сертифікат;
- Інформація про хворобу;
- Дані щодо вакцинації, тестування або одужання від коронавірусу.
У постанові вказано, що такі сертифікати будуть діяти 180 днів з дня отримання другої дози вакцини та стільки ж часу — з дня отримання позитивного результату на коронавірус (тобто після хвороби і одужання). Водночас негативний тест на коронавірус у цифровому сертифікаті буде дійсний лише 72 години з дати його здачі.
- Міністерство цифрової трансформації оголосило про початок тестування COVID-сертифікатів у додатку «Дія» з 1 липня.
- Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісними український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19. При цьому Міністерство охорони здоровʼя заявило про готовність вже зараз видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі громадянам, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.