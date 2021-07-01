Кабмин опубликовал постановление о введении COVID-сертификатов. Кому и на сколько их будут выдавать

Кабинет министров на своем сайте опубликовал постановление о введении в Украине цифровых сертификатов о вакцинации. Они будут доступны в приложении «Дія».
Соответствующее постановление обнародовано под №677.
Оно регулирует правила и оформление как внутреннего сертификата, так и международного. К тому же, по желанию можно будет получить бумажный вариант. Как цифровой, так и бумажный будут иметь одинаковую юридическую силу.
Согласно постановлению, сертификат будет подтверждать не только завершение вакцинации от коронавируса, то есть получение двух доз. В нем также будет содержаться информация о тестировании на коронавирус и справка о выздоровлении от болезни.
Каждый сертификат будет иметь уникальный электронный идентификатор и QR-код. В украинской версии будут указаны:
- Фамилия, имя владельца на украинском языке;
- Дата рождения;
- Уникальный номер сертификата;
- Конечная дата его действия.
В международной версии будут указаны:
- Фамилия, имя владельца на украинском языке и латинице;
- Дата рождения;
- Уникальный номер сертификата;
- Конечная дата его действия;
- Название страны, выдавшей сертификат;
- Информация об уполномоченном учреждение, выдавшем сертификат;
- Информация о болезни;
- Данные по вакцинации, тестированию или выздоровлению от коронавируса.
В постановлении указано, что такие сертификаты будут действовать 180 дней со дня получения второй дозы вакцины и столько же времени — со дня получения положительного результата на коронавирус (то есть после болезни и выздоровления). В то же время отрицательный тест на коронавирус в цифровом сертификате будет действителен только 72 часа с момента его сдачи.
- Министерство цифровой трансформации объявило о начале тестирования COVID сертификатов в приложении «Дія» с 1 июля.
- Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19. При этом Министерство здравоохранения заявило о готовности уже сейчас выдавать международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса.