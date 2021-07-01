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Кабмин опубликовал постановление о введении COVID-сертификатов. Кому и на сколько их будут выдавать

Автор:
Алексей Ярмоленко
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Кабинет министров на своем сайте опубликовал постановление о введении в Украине цифровых сертификатов о вакцинации. Они будут доступны в приложении «Дія».

Соответствующее постановление обнародовано под №677.

Оно регулирует правила и оформление как внутреннего сертификата, так и международного. К тому же, по желанию можно будет получить бумажный вариант. Как цифровой, так и бумажный будут иметь одинаковую юридическую силу.

Согласно постановлению, сертификат будет подтверждать не только завершение вакцинации от коронавируса, то есть получение двух доз. В нем также будет содержаться информация о тестировании на коронавирус и справка о выздоровлении от болезни.

Каждый сертификат будет иметь уникальный электронный идентификатор и QR-код. В украинской версии будут указаны:

  • Фамилия, имя владельца на украинском языке;
  • Дата рождения;
  • Уникальный номер сертификата;
  • Конечная дата его действия.

В международной версии будут указаны:

  • Фамилия, имя владельца на украинском языке и латинице;
  • Дата рождения;
  • Уникальный номер сертификата;
  • Конечная дата его действия;
  • Название страны, выдавшей сертификат;
  • Информация об уполномоченном учреждение, выдавшем сертификат;
  • Информация о болезни;
  • Данные по вакцинации, тестированию или выздоровлению от коронавируса.

В постановлении указано, что такие сертификаты будут действовать 180 дней со дня получения второй дозы вакцины и столько же времени — со дня получения положительного результата на коронавирус (то есть после болезни и выздоровления). В то же время отрицательный тест на коронавирус в цифровом сертификате будет действителен только 72 часа с момента его сдачи.

  • Министерство цифровой трансформации объявило о начале тестирования COVID сертификатов в приложении «Дія» с 1 июля.
  • Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19. При этом Министерство здравоохранения заявило о готовности уже сейчас выдавать международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса.