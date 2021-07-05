Украина договаривается о признании ковид-сертификатов с Грузией и Турцией

Украина ведет переговоры со всеми европейскими странами, в том числе с Грузией, Турцией и Мальтой, о признании COVID-сертификатов. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии РБК.

Также идет работа с Кипром и Францией. Отметим, что Франция сейчас признает только сертифицированные в ЕС вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Однако в Украине прививки также делают препаратами Covishield (индийский аналог AstraZeneca) и китайским CoronaVac, которые ЕС еще не одобрил. Такая же ситуация с Кипром — пускают только тех, кто вакцинировался утвержденными в ЕС препаратами.