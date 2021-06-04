Франция открывает границы для вакцинированных туристов, в том числе и из Украины. Какие условия въезда

Изменения вступят в силу с 9 июня. В правительстве поделили мир на три зоны: зеленую, оранжевую и красную.

Правительство Франции приняло решение об открытии границ для вакцинированных туристов из многих стран, в том числе и из Украины.

В зеленую зону попали все страны-члены ЕС и Европейской экономической зоны, а также Австралия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Израиль. Граждане этих стран могут въехать во Францию как после вакцинации, так и без нее при условии предоставления негативного ПЦР-теста.

В оранжевую зону вошли почти все остальыне страны мира. Во Францию граждане этих стран смогут въехать с любой целью лишь при условии вакцинации. Без вакцины туда не пустят.

Франция признает лишь те вакцины, которые сертифицированы в ЕС, — Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Въезд будет разрешен тем, кто полностью завершил курс вакцинации. В то же время, есть возможность въехать и после только одной дозы вакцины, если вы сможете подтвердить, что ранее болели коронавирусом.

В красную зону вошли государства, которые имеют высокий риск распространения мутаций коронавируса. Туда попали Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка, Суринам, Турция и Уругвай. Въезд из этих стран даже для вакцинированных туристов будет запрещен.