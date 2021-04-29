Во Франции до начала июня частично ослабят карантин — откроются бары и рестораны, в страну пустят туристов

Власти Франции объявили о постепенном снятии противоэпидемических ограничений до начала июня.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно словам президента страны Эмманюэля Макрона, с 19 мая комендантский час в стране будет начинаться с 21:00, а не с 19:00 как сейчас. С 9 июня он будет начинаться с 23:00.

С 19 мая ресторанам, кафе и барам будет разрешено открывать террасы. Принимать посетителей внутри развлекательным заведениям разрешат с 9 июня. Также 19 мая вновь откроются музеи, кинотеатры и театры.

С 9 июня Францию смогут посещать туристы с «паспортами здоровья» — свидетельствами о вакцинации или наличии иммунитета от коронавируса.