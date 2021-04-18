Франция вводит 10-дневную самоизоляцию для прибывающих из четырех стран

Франция вводит десятидневную обязательную самоизоляцию для прибывающих из Аргентины, Бразилии, Чили и Южной Африки из-за опасений по поводу мутаций коронавируса, выявленных в этом регионе.

Об этом сообщает France24.

Авиасообщение с этими странами приостанавливать не будут. Все прибывающие из этих стран должны будут пройти карантин или им придется заплатить штраф. При этом уже известно, что рейсы из Бразилии приостановлены, по крайней мере до 23 апреля, из-за опасений по поводу «бразильского» штамма коронавируса. Специалисты во Франции настаивают, что он особо опасен.