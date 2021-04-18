Франция вводит 10-дневную самоизоляцию для прибывающих из четырех стран

Франция вводит десятидневную обязательную самоизоляцию для прибывающих из Аргентины, Бразилии, Чили и Южной Африки из-за опасений по поводу мутаций коронавируса, выявленных в этом регионе.
Об этом сообщает France24.
Авиасообщение с этими странами приостанавливать не будут. Все прибывающие из этих стран должны будут пройти карантин или им придется заплатить штраф. При этом уже известно, что рейсы из Бразилии приостановлены, по крайней мере до 23 апреля, из-за опасений по поводу «бразильского» штамма коронавируса. Специалисты во Франции настаивают, что он особо опасен.
- Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что Бразилия стала новым эпицентром пандемии коронавируса — ситуация в стране критическая. Страна находится на втором месте в мире по распространению коронавируса — им заболели более 13 миллионов жителей Бразилии.
- 7 апреля в Бразилии впервые за сутки зарегистрировали 4 195 смертей от коронавируса. Общее количество умерших в стране — почти 337 тысяч, больше только в США — свыше 550 тысяч.
- Президент страны Жаир Болсонару с начала пандемии преуменьшает угрозу коронавируса — он призывает бразильцев продолжать ходить на работу, чтобы экономика не рухнула, и «нападает» на губернаторов штатов за то, что те усиливают карантин на местах.