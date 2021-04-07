В Бразилии впервые за сутки более 4 тысячи умерших от коронавируса. А президент продолжает критиковать ограничения

В Бразилии впервые за 24 часа зарегистрировали 4 195 смертей от коронавируса. Общее количество погибших в стране сейчас почти 337 тысяч, уступая только США (там более 550 тысяч умерших). Об этом сообщает BBC. В стране больницы переполнены, а система здравоохранения во многих штатах находится на грани коллапса, однако президент Жаир Болсонару продолжает выступать против любых карантинов и ограничений, чтобы хоть как-то сдержать пандемию. По его словам, от локдаунов экономика пострадает сильнее, чем от самого вируса.

Выступая во вторник, 6 апреля, перед сторонниками в президентской резиденции, он раскритиковал карантинные мероприятия и предположил, что они связаны с ожирением и депрессией. В то же время президент не стал комментировать более 4 тысячи смертей в сутки. Сам же Болсонару уже переболел коронавирусом. Во время болезни его видели на улице без маски и он не раз общался с другими людьми. Также он заявлял, что не будет вакцинироваться: «Под угрозой моя жизнь? Это моя проблема».

По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в Бразилии зарегистрировано более 13 миллионов случаев коронавируса. В марте от COVID-19 умерло около 66 570 человек, что на более, чем два раза превышает предыдущий месячный рекорд. Также по данным института здравоохранения Fiocruz, в большинстве штатов отделения интенсивной терапии заняты на более чем 90% больными коронавирусом. Несколько штатов сообщили о нехватке кислорода и седативных средств. Но, несмотря на критическую ситуацию, некоторые города и штаты все же ослабляют карантины.

«Дело в том, что нарратив президента Жаира Болсонару о борьбе с изоляцией победил. Мэрам и губернаторам политически запрещено усиливать карантины», — сказал Мигель Лаго, исполнительный директор Бразильского института исследований политики здравоохранения, что консультирует чиновников со сферы здравоохранения. Что касается вакцинации в стране, то в Бразилии иммунизация началась 17 января. В стране разрешены две вакцины — AstraZeneca и Sinovac. По состоянию на 2 апреля в Бразилии вакцинировали более 22 миллионов человек (5 млн из них получили две дозы).