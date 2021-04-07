В Бразилии впервые за сутки более 4 тысячи умерших от коронавируса. А президент продолжает критиковать ограничения

В Бразилии впервые за 24 часа зарегистрировали 4 195 смертей от коронавируса. Общее количество погибших в стране сейчас почти 337 тысяч, уступая только США (там более 550 тысяч умерших). Об этом сообщает BBC.
В стране больницы переполнены, а система здравоохранения во многих штатах находится на грани коллапса, однако президент Жаир Болсонару продолжает выступать против любых карантинов и ограничений, чтобы хоть как-то сдержать пандемию. По его словам, от локдаунов экономика пострадает сильнее, чем от самого вируса.
Выступая во вторник, 6 апреля, перед сторонниками в президентской резиденции, он раскритиковал карантинные мероприятия и предположил, что они связаны с ожирением и депрессией. В то же время президент не стал комментировать более 4 тысячи смертей в сутки. Сам же Болсонару уже переболел коронавирусом. Во время болезни его видели на улице без маски и он не раз общался с другими людьми. Также он заявлял, что не будет вакцинироваться: «Под угрозой моя жизнь? Это моя проблема».
По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в Бразилии зарегистрировано более 13 миллионов случаев коронавируса. В марте от COVID-19 умерло около 66 570 человек, что на более, чем два раза превышает предыдущий месячный рекорд. Также по данным института здравоохранения Fiocruz, в большинстве штатов отделения интенсивной терапии заняты на более чем 90% больными коронавирусом. Несколько штатов сообщили о нехватке кислорода и седативных средств. Но, несмотря на критическую ситуацию, некоторые города и штаты все же ослабляют карантины.
«Дело в том, что нарратив президента Жаира Болсонару о борьбе с изоляцией победил. Мэрам и губернаторам политически запрещено усиливать карантины», — сказал Мигель Лаго, исполнительный директор Бразильского института исследований политики здравоохранения, что консультирует чиновников со сферы здравоохранения.
Что касается вакцинации в стране, то в Бразилии иммунизация началась 17 января. В стране разрешены две вакцины — AstraZeneca и Sinovac. По состоянию на 2 апреля в Бразилии вакцинировали более 22 миллионов человек (5 млн из них получили две дозы).
27 марта бразильские ученые заявили, что изобрели собственную вакцину от коронавируса. Ее назвали ButanVac. Испытания вакцины начнутся в апреле после того, как регулятор предоставит соответствующее разрешение. После этого на май запланировано массовое производство препарата. Ученые отметили, что испытания вакцины на животных были успешными. Они также сообщают, что, скорее всего, для выработки иммунитета хватит одной дозы.