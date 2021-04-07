У Бразилії вперше за добу понад 4 тисячі померлих від коронавірусу. А президент продовжує критикувати обмеження

У Бразилії вперше за 24 години зареєстрували 4 195 смертей від коронавірусу. Загальна кількість загиблих у країні зараз майже 337 тисяч, поступаючись тільки США ( там понад 550 тисяч померлих). Про це повідомляє BBC. У країні лікарні переповнені, а система охорони здоровʼя в багатьох штатах перебуває на межі колапсу, проте президент Жаїр Болсонару продовжує виступати проти будь-яких карантинів та обмежень, аби хоч якось стримати пандемію. За його словами, від локдаунів економіка постраждає сильніше, аніж від самого вірусу.

Виступаючи у вівторок, 6 квітня, перед прихильниками у президентській резиденції, він розкритикував карантинні заходи і припустив, що вони повʼязані з ожирінням і депресією. Водночас президент не став коментувати понад 4 тисячі смертей за добу. Сам же Болсонару вже перехворів коронавірусом. Під час хвороби його бачили на вулиці без маски і він не раз розмовляв з іншими людьми. Також він заявляв, що не буде вакцинуватись: «Під загрозою моє життя? Це моя проблема».

За даними Міністерства охорони здоровʼя, на сьогоднішній день у Бразилії зареєстровано понад 13 мільйонів випадків коронавірусу. У березні від COVID-19 померло близько 66 570 осіб, що на понад удвічі перевищує попередній місячний рекорд. Також за даними інституту охорони здоровʼя Fiocruz, у більшості штатів відділення інтенсивної терапії зайняті на понад 90% хворими на коронавірус. Кілька штатів повідомили про брак кисню і седативних засобів. Але, попри критичну ситуацію, деякі міста і штати все ж послаблюють карантини.

«Справа в тому, що наратив президента Жаїра Болсонару про боротьбу з ізоляцією переміг. Мерам і губернаторам політично заборонено посилювати карантини», — сказав Мігель Лаго, виконавчий директор Бразильського інституту досліджень політики охорони здоровʼя, який консультує чиновників охорони здоровʼя. Щодо загалом вакцинації у країні, то у Бразилії імунізація розпочалась 17 січня. У країні дозволені дві вакцини — AstraZeneca та Sinovac. Станом на 2 квітня у Бразилії вакцинували понад 22 мільйони людей (5 млн з них отримали дві дози).