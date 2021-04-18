Франція запроваджує 10-денну самоізоляцію для тих, хто прибуватиме з чотирьох країн

Франція запроваджує десятиденну обовʼязкову самоізоляцію для приїжджих з Аргентини, Бразилії, Чилі та Південної Африки через побоювання з приводу мутацій коронавірусу, які виникли в цьому регіоні.
Про це повідомляє France24.
Усі, хто прибуває з цих країн, повинні будуть перейти на самоізоляцію, або їм доведеться заплатити штраф. Авіасполучення з цими країнами припинятися не буде. Попри це, вже відомо, що рейси з Бразилії припинені, принаймні, до 23 квітня через побоювання з приводу «бразильського» штаму коронавірусу. Фахівці у Франції наполягають на його особливій небезпеці.
- Раніше Всесвітня організація охорони здоровʼя заявила, що Бразилія стала новим епіцентром пандемії коронавірусу — ситуація в країні критична. Бразилія перебуває на другому місці у світі за розповсюдженням коронавірусу — на нього захворіли понад 13 мільйонів жителів країни.
- 7 квітня в Бразилії вперше за добу зареєстрували 4 195 смертей від коронавірусу. Загальна кількість загиблих у країні зараз майже 350 тисяч, поступаючись тільки США (там понад 550 тисяч померлих).
- Президент країни Жаїр Болсонару з початку пандемії применшує загрозу коронавірусу — він закликає бразильців продовжувати ходити на роботу, щоб економіка не завалилася, і «нападає» на губернаторів штатів за те, що ті посилюють карантин на місцях.