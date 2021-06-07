Испания с понедельника разрешила въезд вакцинированным туристам. Какие прививки допускаются?

Испания с понедельника начала принимать туристов, полностью вакцинированных от коронавируса.

Об этом сообщает испанский телеканал RTVE.

Границы отныне открыты для путешественников, которые завершили вакцинацию препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson, а также китайские вакцинами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.

Для въезда в Испанию путешественники должны будут доказать, что они завершили курс вакцинации по крайней мере за 14 дней до въезда. При этом, туристы из Бразилии, Индии и Южной Африки не смогут въехать из-за высокой заболеваемости в этих странах COVID-19.