Іспанія з понеділка дозволила вʼїзд вакцинованим туристам. З якими щепленнями пускатимуть?

Іспанія з понеділка почала приймати туристів, які повністю вакцинувалися від коронавірусу.
Про це повідомляє іспансьий телеканал RTVE.
Іспанські кордони відтепер відкриті для мандрівників, які завершили вакцинацію препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також китайськими вакцинами Sinopharm та Sinovac-Coronavac.
Для вʼїзду мандрівники повинні довести, що вони завершили курс вакцинації принаймні за 14 днів до перетину кордону. При цьому, туристи з Бразилії, Індії та Південної Африки не зможуть вʼїхати через високу захворюваність в цих країнах на COVID-19.
Всі пасажири, які прибувають до Іспанії, повинні спочатку заповнити онлайн-анкету через вебсайт, або додаток Spain Travel Health. У ньому серед іншого повинна міститися інформація про щеплення. Додаток буде генерувати QR-код, який мандрівник повинен предʼявити перед посадкою, а також на контролі після прибуття.
Одночасно з відкриттям кордонів для туристів з понеділка Іспанія почне тестувати цифровий сертифікат ЄС до його вступу в силу 1 липня. Сертифікат має гарантувати, що мандрівник не хворів на COVID, вакцинований або вже перехворів на коронавірус.
- З 4 червня уряд Франції ухвалив рішення про відкриття кордонів для вакцинованих туристів з багатьох країн, в тому числі і з України.
- Сім країн-членів ЄС з 1 червня почали видавати тим, хто повністю завершив вакцинацію від коронавірусу, цифрові сертифікати.
- Рада Євросоюзу рекомендувала відкрити кордони ЄС для туристів, які пройшли курс вакцинації. Пускати пропонується туристів, які отримали щеплення препаратами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ). Серед них — вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm і Sinovac. Російських вакцин «Супутник V», «ЕпіВакКорона» і «КовіВак» в цьому переліку немає.
- Вакцинація в Україні почалася з 24 лютого. Для цього використовуються препарати Pfizer-BioNTech, AstraZeneca та Sinovac. В Україні відкрили три великих центри вакцинації: у Києві (на базі Міжнародного виставкового центру), Львові (на базі стадіону «Арена Львів») та в Одесі (на базі Національного університету «Одеська юридична академія»). У центрах вакцинують тих, хто записався через «Дію».
- Згодом в Одесі вирішили відкрити ще три великі центри вакцинації від коронавірусу. Ще один відкриють у Тернополі.