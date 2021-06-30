У форварда збірної України Бєсєдіна діагностували перелом і пошкодження звʼязок. Він пропустить пів року

Футболіст київського «Динамо» та збірної України Артем Бєсєдін зазнав перелому стегнової кістки та пошкодження мʼязів під час матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу з командою Швеції.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

«Артему Бєсєдіну було проведено МРТ-обстеження. На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної звʼязки, часткове пошкодження внутрішньої і зовнішньої бічної звʼязок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення», — заявив головний лікар динамівців Андрій Шморгун.