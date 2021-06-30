У матчі зі Швецією Довбик забив найпізніший переможний гол в історії Євро

Вирішальний гол Артема Довбика у ворота Швеції став не тільки його першим тріумфом за збірну України, але й рекордом для чемпіонатів Європи — український форвард забив найпізніший гол, який приніс команді перемогу.

Артем Довбик ударом головою в падінні забив другий та заключний гол у ворота суперника на 120-й хвилині 37 секундах матчу.

24-річний гравець вийшов на поле у другому екстратаймі, замінивши Андрія Ярмоленка, який отримав травму.

Загалом на Євро у 2008 році був і більш пізній гол авторства Семіха Шентюрка, який забив у ворота Хорватії на 121-й хвилині та 1 секунді. Завдяки цьому удару переможець зустрічі визначався в серії пенальті, де збірна Турції виявилася сильнішою (3:1). Тобто його гол не був переможним.