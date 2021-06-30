В матче со Швецией Довбык забил самый поздний победный гол в истории Евро

Решающий гол Артема Довбыка в ворота Швеции стал не только его первым триумфом за сборную Украины, но и рекордом для чемпионатов Европы — украинский форвард забил самый поздний гол, который принес команде победу.

Артем Довбык ударом головой в падении забил второй и заключительный гол в ворота соперника на 120-й минуте 37 секундах матча.

24-летний игрок вышел на поле во втором экстратайме, заменив Андрея Ярмоленко, который получил травму.

В целом на Евро в 2008 году был и более поздний гол авторства Семиха Шентюрка, который забил в ворота Хорватии на 121-й минуте и 1 секунде. Благодаря этому удару победитель встречи определялся в серии пенальти, где сборная Турции оказалась сильнее (3:1). То есть его гол не был победным.