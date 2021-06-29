Ізраїль відкрив посольство в ОАЕ. Це перша ізраїльська дипустанова у країнах Перської затоки

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід прилетів до ОАЕ та взяв участь у відкритті ізраїльського посольства у столиці країни — Абу-Дабі.
Про це він написав у своєму Twitter.
«Ізраїль хоче миру зі своїми сусідами. З усіма сусідами. Ми нікуди не підемо. Близький Схід — наш дім», — зазначив Лапід.
Він також закликав усі інші арабські країни визнати Ізраїль та сісти з ним за стіл перемовин.
Під час свого візиту до ОАЕ Лапід також візьме участь у відкритті консульства Ізраїлю в Дубаї.
Лапід став найбільш високопоставленим ізраїльським чиновником, який коли-небудь відвідував ОАЕ з офіційним візитом.
- До 2020 року Ізраїль з арабських країн визнавали тільки Єгипет і Йорданія. За посередництва Дональда Трампа, який представив план палестино-ізраїльського врегулювання, Ізраїль підписав мирні договори з Обʼєднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном і Суданом. ОАЕ домовилися з Ізраїлем і про безвізовий режим.
- 22 листопада тодішній прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу таємно літав до Саудівської Аравії, де зустрівся з наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом і держсекретарем США Майклом Помпео. Вони обговорювали мирний договір.