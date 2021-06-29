Израиль открыл посольство в ОАЭ. Это первое израильское дипучреждение в странах Персидского залива

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид прилетел в ОАЭ и принял участие в открытии израильского посольства в столице страны — Абу-Даби.
Об этом он написал в своем Twitter.
«Израиль хочет мира со своими соседями. Со всеми соседями. Мы никуда не уйдем. Ближний Восток — наш дом», — отметил Лапид.
Он также призвал все остальные арабские страны признать Израиль и сесть с ним за стол переговоров.
Во время своего визита в ОАЭ Лапид также примет участие в открытии консульства Израиля в Дубае.
Лапид стал самым высокопоставленным израильским чиновником, который когда-либо посещал ОАЭ с официальным визитом.
- До 2020 года Израиль из арабских стран признавали только Египет и Иордания. При посредничестве Дональда Трампа, который представил план палестино-израильского урегулирования, Израиль подписал мирные договоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Суданом. ОАЭ договорились с Израилем и о безвизовом режиме.
- 22 ноября тогдашний премьер Израиля Биньямин Нетаньяху тайно летал в Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом и госсекретарем США Майклом Помпео. Они обсуждали мирный договор.