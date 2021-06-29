Израиль открыл посольство в ОАЭ. Это первое израильское дипучреждение в странах Персидского залива

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид прилетел в ОАЭ и принял участие в открытии израильского посольства в столице страны — Абу-Даби.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Израиль хочет мира со своими соседями. Со всеми соседями. Мы никуда не уйдем. Ближний Восток — наш дом», — отметил Лапид.

Он также призвал все остальные арабские страны признать Израиль и сесть с ним за стол переговоров.

Во время своего визита в ОАЭ Лапид также примет участие в открытии консульства Израиля в Дубае.

Лапид стал самым высокопоставленным израильским чиновником, который когда-либо посещал ОАЭ с официальным визитом.