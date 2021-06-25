Порошенко звинуватив Зеленського у брехні про спецоперацію із затримання «вагнерівців» і вимагає звіту президента перед ТСК

Лідер партії «Європейська солідарність», п’ятий президент Петро Порошенко звинуватив президента України Володимира Зеленського у брехні щодо спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера».

Про це він заявив у відеозверненні ввечері 25 червня.

«Про вагнерівців в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної операції із затримання 33 російських терористів, на руках яких – кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76 та Ан-26. Та вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів у тому, що нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу віддав я особисто, коли ще працював президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів», — розповів він.

Також Порошенко запевнив, що наступного тижня у Верховній Раді «Євросолідарність» разом із партнерами вимагатиме, щоб ТСК із розслідування можливих фактів державної зради розглянула питання зриву спецоперації із затримання «вагнерівців», а Зеленський прийшов на засідання і відповів на всі запитання.