Порошенко звинуватив Зеленського у брехні про спецоперацію із затримання «вагнерівців» і вимагає звіту президента перед ТСК

Лідер партії «Європейська солідарність», п’ятий президент Петро Порошенко звинуватив президента України Володимира Зеленського у брехні щодо спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера».
Про це він заявив у відеозверненні ввечері 25 червня.
«Про вагнерівців в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної операції із затримання 33 російських терористів, на руках яких – кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76 та Ан-26. Та вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів у тому, що нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу віддав я особисто, коли ще працював президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів», — розповів він.
Також Порошенко запевнив, що наступного тижня у Верховній Раді «Євросолідарність» разом із партнерами вимагатиме, щоб ТСК із розслідування можливих фактів державної зради розглянула питання зриву спецоперації із затримання «вагнерівців», а Зеленський прийшов на засідання і відповів на всі запитання.
Окрім цього політик розкритикував заяву Зеленського щодо того, що «Україна проявила суб’єктність» в історії з «вагнерівцями».
«Виявляється, він свідомо зловживає публічними претензіями до наших ключових партнерів, бо, мовляв, таким чином повертає субʼєктність країні. Він глибоко помиляється, бо це дуже ризикована дорога до того, щоби залишитися сам-на-сам з агресором. По-друге, які аргументи мають бути у наших партнерів не зустрічатися з Путіним, якщо сам Зеленський вимагає тет-а-тет із російським диктатором?» — додав він.
Порошенко обурився і через слова Зеленського про готовність розірвати відносини з окупованими територіями, якщо так на референдумі проголосують українці.
«Звідки в американській та європейській столицях мають черпати впевненість, що Україна серйозно бореться за повернення Криму, Донеччини та Луганщини, якщо вони побачили готовність Зеленського зректися людей і територій, побудувавши «стіну». Залишити їх під російським контролем, прикрившись референдумом від відповідальності. Ця його ініціатива – ніщо інше як замах на злочин, передбачений статтею 110 Кримінального кодексу «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», — наголосив п’ятий президент, нагадавши, що «імунітет не вічний, і що за злочини і брехню точно доведеться відповідати».
- 29 липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків російської «ПВК Вагнера», 13 з яких точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії. Згодом «Комсомольська правда» повідомила, що арешт бойовиків у Білорусі був українською спецоперацією.
- Далі про «операцію українських спецслужб» почали писати українські журналісти. Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що СБУ і ГУР Міноборони виманювали бойовиків в Україну, але голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести фінальний етап операції, і вона провалилася — бойовиків заарештували в Білорусі. Схожу інформацію опублікували журналістка Яніна Соколова, видання «Українська правда» і «Дзеркало тижня».
- Після цих публікацій голова ОП Андрій Єрмак заявив, що «історія вигадана від початку до кінця», президент України, СБУ і Служба зовнішньої розвідки також стверджували, що жодної операції не готували, а медіа поширюють російську дезінформацію. Натомість ексглава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив підготовку спецоперації, наступного дня його викликали на допит до ДБР. Пʼятий президент Порошенко також заявляв, що особисто санкціонував спецоперацію у 2018 році.
- Для розслідування можливого «зриву» спецоперації із затримання найманців «ПВК Вагнера» у Верховній Раді намагалися створити тимчасову слідчу комісію (ТСК), проте 19 травня нардепи провалили голосування.
- У міжнародній групі розслідувачів Bellingcat почали знімати фільм про провал «вагнерівської» спецоперації. Там запевнили, що мають докази її існування. Розслідування планують опублікувати двома частинами — це будуть інтерв’ю та фактаж. Точна дата оприлюднення результатів розслідування невідома, у ЗМІ з’являлися дати 15 березня, «5 квітня, плюс-мінус кілька днів» та інші. Розслідувач із Bellingcat Христо Грозєв припускав, що перша частина буде опублікована в лютому, а сам фільм — восени.