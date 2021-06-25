Порошенко обвинил Зеленского во лжи о спецоперации по задержанию «вагнеровцев» и требует отчета президента перед ВСК

Лидер партии «Европейская солидарность», пятый президент Петр Порошенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи относительно спецоперации по задержанию боевиков «ЧВК Вагнера».
Об этом он заявил в видеообращении вечером 25 июня.
«О вагнеровцах в Офисе врали уже не раз. Целый год утверждали, якобы не было никакой операции по задержанию 33 российских террористов, на руках которых — кровь погибших украинцев и сбитые самолеты Ил-76 и Ан-26. И вчера Зеленский впервые за все это время признал, что до сих пор опровергаемая им спецоперация таки готовилась, и четко дал понять, что именно он в последний момент ее свернул. Теперь Зеленский обвинил наших партнеров в том, что якобы это они втянули Украину в чужую спецоперацию. Это опять ложь. А правда в том, что санкцию на разработку, подготовку и проведение спецоперации в свое время отдал я лично, когда еще работал президентом. И приказал привлечь к проведению украинской спецоперации наших западных партнеров», — рассказал он.
Также Порошенко заверил, что на следующей неделе в Верховной Раде «Евросолидарность» совместно с партнерами будет требовать, чтобы ВСК по расследованию возможных фактов государственной измены рассмотрела вопрос срыва спецоперации по задержанию «вагнеровцев», а Зеленский пришел на заседание и ответил на все вопросы.
Кроме этого политик раскритиковал заявление Зеленского о том, что «Украина проявила субъектность» в истории с «вагнеровцами».
«Оказывается, он сознательно злоупотребляет публичными претензиями к нашим ключевым партнерам, мол, таким образом возвращает субъектность стране. Он глубоко ошибается, потому что это очень рискованная дорога к тому, чтобы остаться один на один с агрессором. Во-вторых, какие аргументы должны быть у наших партнеров не встречаться с Путиным, если сам Зеленский требует тет-а-тет с российским диктатором?» — добавил он.
Порошенко возмутился и из-за слов Зеленского о готовности разорвать отношения с оккупированными территориями, если так на референдуме проголосуют украинцы.
«Откуда в американской и европейской столицах должны черпать уверенность, что Украина серьезно борется за возвращение Крыма, Донецкой и Луганской областей, если они увидели готовность Зеленского отречься от людей и территорий, построив «стену». Оставить их под российским контролем, прикрывшись референдумом от ответственности. Эта его инициатива — ни что иное как покушение на преступление, предусмотренное статьей 110 Уголовного кодекса «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — отметил пятый президент, напомнив, что «иммунитет не вечен, и за преступления и ложь точно придется отвечать».
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из которых точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.
- Об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты. Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издание «Украинская правда» и «Зеркало недели».
- После этих публикации глава ОП Андрей Ермак заявил, что «история выдумана от начала и до конца», президент Украины, СБУ и Служба внешней разведки также утверждали, что никакую операцию не готовили, а медиа распространяют российскую дезинформацию. Однако экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил подготовку спецоперации, на следующий день его вызвали на допрос в ГБР. Пятый президент Порошенко также заявлял, что лично санкционировал спецоперацию в 2018 году.
- Для расследования возможного «срыва» спецоперации по задержанию наемников «ЧВК Вагнера» в Верховной Раде пытались создать временную следственную комиссию (ВСК), однако 19 мая нардепы провалили голосование.
- В международной группе расследователей Bellingcat начали снимать фильм о провале «вагнеровской» спецоперации. Там заверили, что имеют доказательства ее существования. Расследование планируют опубликовать двумя частями — это будут интервью и фактаж. Точная дата обнародования результатов расследования неизвестна, в СМИ появлялись даты 15 марта, «5 апреля, плюс-минус несколько дней» и другие. Расследователь из Bellingcat Христо Грозев предполагал, что первая часть будет опубликована в феврале, а сам фильм — осенью.