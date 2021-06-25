Порошенко обвинил Зеленского во лжи о спецоперации по задержанию «вагнеровцев» и требует отчета президента перед ВСК

Лидер партии «Европейская солидарность», пятый президент Петр Порошенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи относительно спецоперации по задержанию боевиков «ЧВК Вагнера».

Об этом он заявил в видеообращении вечером 25 июня.

«О вагнеровцах в Офисе врали уже не раз. Целый год утверждали, якобы не было никакой операции по задержанию 33 российских террористов, на руках которых — кровь погибших украинцев и сбитые самолеты Ил-76 и Ан-26. И вчера Зеленский впервые за все это время признал, что до сих пор опровергаемая им спецоперация таки готовилась, и четко дал понять, что именно он в последний момент ее свернул. Теперь Зеленский обвинил наших партнеров в том, что якобы это они втянули Украину в чужую спецоперацию. Это опять ложь. А правда в том, что санкцию на разработку, подготовку и проведение спецоперации в свое время отдал я лично, когда еще работал президентом. И приказал привлечь к проведению украинской спецоперации наших западных партнеров», — рассказал он.

Также Порошенко заверил, что на следующей неделе в Верховной Раде «Евросолидарность» совместно с партнерами будет требовать, чтобы ВСК по расследованию возможных фактов государственной измены рассмотрела вопрос срыва спецоперации по задержанию «вагнеровцев», а Зеленский пришел на заседание и ответил на все вопросы.