Прикордонники спростували, що рейс до Ужгорода затримали через відео нардепа Тищенка

Державна прикордонна служба повідомила, що 23 червня виліт рейсу літака Київ — Ужгород не затримувався через те, що заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко записував відео.
Про це «Бабелю» у коментарі повідомила Світлана Бурда — начальник пресслужби ОКПП «Київ».
«Наскільки відомо, затримок не було. Літак навіть на 10 хвилин сів раніше в Ужгороді», — зазначила Бурда.
Дані порталу Flight Radar свідчать, що він вилетів на 13 хвилин пізніше (мав о 09:30), однак затримки траплялись і раніше. Приземлився рейс на 10 хвилин раніше — об 11:20, а за розкладом мав об 11:30.
Зазначимо, що вранці 23 червня журналіст Віталій Глагола опублікував у Facebook відео, як Тищенко записує з кількох дублів відео біля літака. Глагола зауважив, що рейс затримали, а пасажири чекали, поки він закінчить. Журналіст додав, що Тищенко підʼїхав до літака не з усіма пасажирами на автобусі, а в автомобілі Державної прикордонної служби.
- У травні Тищенко під час поїздки на Закарпаття змушував главу митниці казати, що «угорці наші друзі», а потім закликав повторити це двома мовами.
- 18 квітня під час посиленого карантину в Києві Тищенко влаштував вечірку в готелі в центрі столиці, щоб відсвяткувати день народження дружини. Поліція після цього відкрила кримінальне провадження, а готель мав заплатити штраф у 34 тисячі гривень. Сам нардеп отримав догану.
- У травні 2020 року навколо ресторану Тищенка «Велюр» був скандал. Про роботу закладу повідомили журналісти Bihus.Info, які назвали низку депутатів і бізнесменів, які відвідують ресторан. Тищенко говорив, що ресторан не працює, але там проходять «особисті зустрічі». Також він говорив, що там нібито розташований його «штаб». Уже після «серйозної розмови» з Володимиром Зеленським Тищенко став все заперечувати. Поліція приходила з перевіркою, але чи заплатив заклад штраф — невідомо.