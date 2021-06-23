Прикордонники спростували, що рейс до Ужгорода затримали через відео нардепа Тищенка

Державна прикордонна служба повідомила, що 23 червня виліт рейсу літака Київ — Ужгород не затримувався через те, що заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко записував відео.

Про це «Бабелю» у коментарі повідомила Світлана Бурда — начальник пресслужби ОКПП «Київ».

«Наскільки відомо, затримок не було. Літак навіть на 10 хвилин сів раніше в Ужгороді», — зазначила Бурда.

Дані порталу Flight Radar свідчать, що він вилетів на 13 хвилин пізніше (мав о 09:30), однак затримки траплялись і раніше. Приземлився рейс на 10 хвилин раніше — об 11:20, а за розкладом мав об 11:30.

FlightRadar

Зазначимо, що вранці 23 червня журналіст Віталій Глагола опублікував у Facebook відео, як Тищенко записує з кількох дублів відео біля літака. Глагола зауважив, що рейс затримали, а пасажири чекали, поки він закінчить. Журналіст додав, що Тищенко підʼїхав до літака не з усіма пасажирами на автобусі, а в автомобілі Державної прикордонної служби.