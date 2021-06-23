Пограничники отрицают, что рейс в Ужгород задержали из-за видео нардепа Тищенко

Государственная пограничная служба сообщила, что 23 июня вылет рейса самолета Киев — Ужгород не задерживался из-за того, что заместитель главы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко записывал видео.

Об этом «Бабелю» в комментарии сообщила Светлана Бурда — начальник пресс-службы ОКПП «Киев».

«Насколько известно, задержек не было. Самолет даже на 10 минут сел раньше в Ужгороде», — отметила Бурда.

Данные портала Flight Radar свидетельствуют, что он вылетел на 13 минут позже (должен был в 09:30), однако задержки случались и раньше. Приземлился рейс на 10 минут раньше — в 11:20, а по расписанию должен был в 11:30.

FlightRadar

Отметим, что утром 23 июня журналист Виталий Глагола опубликовал в Facebook видео, как Тищенко записывает с нескольких дублей видео у самолета. Глагола отметил, что рейс задержали, а пассажиры рейса ждали, пока он закончит. Журналист добавил, что Тищенко подъехал к самолету не со всеми пассажирами на автобусе, а в автомобиле Государственной пограничной службы.