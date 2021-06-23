Пограничники отрицают, что рейс в Ужгород задержали из-за видео нардепа Тищенко

Государственная пограничная служба сообщила, что 23 июня вылет рейса самолета Киев — Ужгород не задерживался из-за того, что заместитель главы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко записывал видео.
Об этом «Бабелю» в комментарии сообщила Светлана Бурда — начальник пресс-службы ОКПП «Киев».
«Насколько известно, задержек не было. Самолет даже на 10 минут сел раньше в Ужгороде», — отметила Бурда.
Данные портала Flight Radar свидетельствуют, что он вылетел на 13 минут позже (должен был в 09:30), однако задержки случались и раньше. Приземлился рейс на 10 минут раньше — в 11:20, а по расписанию должен был в 11:30.
Отметим, что утром 23 июня журналист Виталий Глагола опубликовал в Facebook видео, как Тищенко записывает с нескольких дублей видео у самолета. Глагола отметил, что рейс задержали, а пассажиры рейса ждали, пока он закончит. Журналист добавил, что Тищенко подъехал к самолету не со всеми пассажирами на автобусе, а в автомобиле Государственной пограничной службы.
- В мае Тищенко во время поездки в Закарпатье заставлял главу таможни говорить, что «венгры наши друзья», а затем призвал повторить это на двух языках.
- 18 апреля во время усиленного карантина в Киеве Тищенко устроил вечеринку в отеле в центре столицы, чтобы отпраздновать день рождения жены. Полиция после этого открыла уголовное производство, а отель должен был заплатить штраф в 34 тысячи гривен. Сам нардеп получил выговор.
- В мае 2020 года вокруг ресторана Тищенко «Велюр» был скандал. О работе заведения сообщили журналисты Bihus.Info, которые назвали ряд депутатов и бизнесменов, посещающих ресторан. Тищенко говорил, что ресторан не работает, но там проходят «личные встречи». Также он говорил, что там якобы расположен его «штаб». Уже после «серьезного разговора» с Владимиром Зеленским Тищенко стал все отрицать. Полиция приходила с проверкой, но заплатило ли заведение штраф — неизвестно.