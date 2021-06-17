«Голос» оголосив про проведення в липні зʼїзду. На ньому «поставлять крапку» у кризі всередині партії

Партія «Голос» проведе зʼїзд, на якому мають ухвалити рішення у звʼязку з кризою в політсилі.

Про це повідомляє пресслужба партії.

«Відповідно до статуту партії, ситуацію, що склалася, може вирішити тільки з’їзд партії. Ми прийняли рішення про проведення з’їзду в липні цього року, остаточну дату найближчим часом призначить політрада партії», — повідомили в партії.

У «Голосі» зазначили, що реформи та трансформація партії викликали критику в окремих її членів. «Із часом ця критика переросла в системну кампанію в медіа з дискредитації керівництва партії. Останнім часом ця кампанія досягла апогею та вийшла за рамки формату внутрішньопартійних дискусій. Репутації партії завдано великої шкоди», — заявили в партії.