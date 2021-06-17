«Голос» объявил о проведении в июле съезда. На нем «поставят точку» в кризисе внутри партии

Партия «Голос» проведет съезд, на котором должны принять решение в связи с кризисом в политсиле.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«В соответствии с уставом партии, ситуацию может решить только съезд партии. Мы приняли решение о проведении съезда в июле этого года, окончательную дату в ближайшее время назначит политсовет партии», — сообщили в партии.

В «Голосе» отметили, что реформы и трансформация партии вызвали критику со стороны некоторых ее членов. «Со временем эта критика переросла в системную кампанию в СМИ по дискредитации руководства партии. Сейчас эта кампания достигла апогея и вышла за рамки формата внутрипартийных дискуссий. Репутации партии причинен большой ущерб», — заявили в партии.