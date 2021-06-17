Батько затриманої дівчини Протасевича попросив Лукашенка її помилувати

Батько затриманої у Мінську громадянки Росії Софії Сапеги — дівчини опозиціонера та колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича — попросив Олександра Лукашенка її помилувати.
Про це Андрій Сапега заявив у відеозверненні.
«Напередодні візиту Олександра Лукашенка в Приморський край я б хотів звернутися особисто до нього як батько до батька. Олександре Григоровичу, я прошу вас про милосердя, досить жорстокості, останнім часом світ нею переповнений. Будь-яка розсудлива людина розуміє, що Софія опинилась не в тому місці та не з тією людиною», — заявив батько дівчини, яка зараз перебуває у СІЗО КДБ Білорусі.
Перед цим у Білорусі допускали, що Сапегу судитимуть у ній, а після суду можуть помилувати або відправити відбувати покарання до Росії.
Нагадаємо, Сапезі інкримінують три статті, в тому числі розпалювання соціальної ворожнечі, за що їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Білоруський провладний Telegram-канал 25 травня опублікував відео з нею, де вона говорить, що є редактором Telegram-каналу «Черная книга Беларуси», «який публікує особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ».
Софія Сапега — 23-річна громадянка Росії. У дитинстві вона з мамою переїхала до Білорусі, де закінчила школу. Після неї вона вступила до Європейського гуманітарного університету у Вільнюсі. У травні 2021 року вона відпочивала з Протасевичем, який також переїхав до Литви, у Греції. Літак, на якому вони 23 травня летіли назад до Вільнюса, примусово посадили у Мінську і їх обох затримали.
- Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 3 червня білоруський держканал ОНТ показав півторагодинне «інтервʼю» з Протасевичем. На фрагментах відео він публічно визнає свою «провину» в закликах до протестів у Білорусі та запевняє, що поважає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, назвавши того «людиною зі сталевими яйцями».