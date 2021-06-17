Батько затриманої дівчини Протасевича попросив Лукашенка її помилувати

«Напередодні візиту Олександра Лукашенка в Приморський край я б хотів звернутися особисто до нього як батько до батька. Олександре Григоровичу, я прошу вас про милосердя, досить жорстокості, останнім часом світ нею переповнений. Будь-яка розсудлива людина розуміє, що Софія опинилась не в тому місці та не з тією людиною», — заявив батько дівчини, яка зараз перебуває у СІЗО КДБ Білорусі.

Перед цим у Білорусі допускали, що Сапегу судитимуть у ній, а після суду можуть помилувати або відправити відбувати покарання до Росії.

Нагадаємо, Сапезі інкримінують три статті, в тому числі розпалювання соціальної ворожнечі, за що їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Білоруський провладний Telegram-канал 25 травня опублікував відео з нею, де вона говорить, що є редактором Telegram-каналу «Черная книга Беларуси», «який публікує особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ».

Софія Сапега — 23-річна громадянка Росії. У дитинстві вона з мамою переїхала до Білорусі, де закінчила школу. Після неї вона вступила до Європейського гуманітарного університету у Вільнюсі. У травні 2021 року вона відпочивала з Протасевичем, який також переїхав до Литви, у Греції. Літак, на якому вони 23 травня летіли назад до Вільнюса, примусово посадили у Мінську і їх обох затримали.