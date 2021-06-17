Отец задержанной девушки Протасевича попросил Лукашенко ее помиловать

«Накануне визита Александра Лукашенко в Приморский край я бы хотел обратиться лично к нему как отец к отцу. Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии, хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что София оказалась не в том месте и не с тем человеком», — заявил отец девушки, которая сейчас находится в СИЗО КГБ Беларуси.

Перед этим в Беларуси допускали, что Сапегу будут судить там, а после суда могут помиловать или отправить отбывать наказание в России.

Напомним, Сапеге инкриминируют три статьи, в том числе разжигание социальной розни, за что ей грозит до 12 лет лишения свободы. Беларусский провластный Telegram-канал 25 мая опубликовал видео с ней, где она говорит, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», «который публикует личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел».

София Сапега — 23-летняя гражданка России. В детстве она с мамой переехала в Беларусь, где закончила школу. После она вступила в Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе. В мае 2021 года она отдыхала с Протасевичем, который также переехал в Литву, в Греции. Самолет, на котором они 23 мая летели обратно в Вильнюс, принудительно посадили в Минске и их обоих задержали.