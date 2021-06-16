Офіс генпрокурора: Підхід Ірану до переговорів про катастрофу літака МАУ обурливий

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов називає обурливим ставлення Ірану до розслідування катастрофи літака МАУ в січні 2020 року під Тегераном.

Про це він розповів в інтервʼю «Радіо Свобода».

Він поскаржився, що за підсумками переговорів українська сторона «нічого нового не почула». «У їхній справі 10 обвинувачуваних осіб, начебто 6 із них перебувають під вартою. Проте жодних документів на підтвердження цього факту нам не передали», — пояснив Мамедов.

Заступник генпрокурора також додав, що представники іранської сторони постійно посилаються на технічний звіт про катастрофу, який не має стосунку до визначення винних у тому, що сталося. Також Іран підкреслює, що підозрювані — військовослужбовці, а розкривати їхні персональні дані заборонено іранським законодавством.

Мамедов також зауважив, що Іран відмовляється створювати спільну слідчу групу, оскільки Україна розслідує цю справу як «умисне вбивство», тоді як іранські правоохоронці кваліфікують катастрофу як «ненавмисне вбивство».

«По суті, Україна самостійно розслідує цю трагедію, в той час коли постраждалі країни перебувають більш у позиції спостерігача. Так, справа важка, доступу до території, доказів, свідків немає, але ми маємо досвід роботи в умовах екстериторіальності. І родичі жертв нас просто не зрозуміють, якщо ми не будемо діяти. Сподіваюсь, що наші партнери теж розділяють таку позицію», — зазначив Мамедов.