Офіс генпрокурора: Іран пообіцяв Україні доступ до матеріалів справи про катастрофу літака МАУ

Іран пообіцяв Україні доступ до матеріалів розслідування катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України», яка сталася 8 січня 2020 року під Тегераном.

Про це в Twitter повідомив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

«Родичі жертв рейсу PS752 запитують про закінчення переговорів між Україною та Іраном. Офіційного підтвердження початку судового процесу ми не отримали. Іран пообіцяв надати нам доступ до матеріалів справи в суді Тегерана, а також інформацію про кваліфікацію злочину і заходи зі встановлення винних», — написав він.