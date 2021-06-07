Офис генпрокурора: Иран пообещал Украине доступ к материалам дела о крушении самолета МАУ

Иран пообещал Украине доступ к материалам расследования катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», произошедшей 8 января 2020 года под Тегераном.

Об этом в Twitter сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

«Родственники жертв #PS752 спрашивают об окончании переговоров между Украиной и Ираном. Официального подтверждения начала судебного процесса мы не получили. Иран пообещал предоставить нам доступ к материалам дела в суде Тегерана, а также информацию о квалификации преступления и мерах ответственности», — написал он.