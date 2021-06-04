Иран предложил выплатить по $150 тысяч семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. В МИД Украины отказались

Иранская сторона предложила выплатить по 150 тысяч долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе самолета МАУ. Но в МИД Украины отказались.

Об этом пишет посольство Ирана в Украине в своем Facebook.

Там отметили, что во время третьего тура переговоров по поводу сбития самолета обсуждали ряд вопросов, в частности относительно уголовных производств, а также безопасности полетов над Ираном.

«Иранская делегация сообщила о своей готовности к выплате компенсаций украинским семьям погибших в катастрофе в размере 150 тыс. долл. за каждого погибшего, согласно постановлению правительства Исламской Республики Иран, и обратилась к украинской делегации с просьбой довести эту информацию до сведения родственников погибших украинцев», — говорится в сообщении.

Но в МИД Украины отметили, что отвергли это предложение. Представитель ведомства Олег Николенко объяснил, что вопрос выплаты компенсаций является важным элементом установления справедливости. Поэтому определению суммы должно предшествовать установление виновных в сбитии самолета и привлечения их к ответственности.

«Только после этого можно говорить о размере денежных выплат. Конкретная сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а не односторонним решением», — сказал Николенко.