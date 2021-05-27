Human Rights Watch: Власти Ирана преследуют родственников жертв сбитого самолета МАУ

Органы безопасности Ирана преследовали, задерживали, пытали и жестко допрашивали родственников жертв сбитого самолета МАУ PS752 Тегеран — Киев.
Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на правозащитную организацию Human Rights Watch.
Правозащитники с октября 2020 года по январь 2021 года пообщалась с 31 членом семей жертв и людьми, которые непосредственно знают о преследовании властями. Родственникам не вернули имущество погибших и всячески контролировали их действия.
По меньшей мере 16 человек заявили, что органы безопасности приказывали не давать интервью иностранным СМИ, а в некоторых случаях силовики задерживали членов семей на несколько часов.
Подлинно известно один случай пыток за публичную критику властей Ирана и три случая угроз родственникам жертв, если они не удалят публикации с критикой в соцсетях.
Некоторые из опрошенных рассказали, что им не вернули никаких ценностей и ювелирных изделий погибших.
- 8 января 2020 года в столице Ирана после взлета двумя ракетами ПВО был сбит пассажирский рейс МАУ PS752. Все 176 человек (из них 81 иранец) на борту погибли. Через несколько дней Иран признал, что его войска случайно сбили самолет. Разведки США и стран Евросоюза еще 9 января сообщали, что в трагедии виноваты военные. Украинские власти заявили об ответственности Ирана 11 января.
- В Министерстве обороны Ирана считают ответственным за трагедию оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня «без разрешения». Комплекс ПВО «забыли» перенастроить после перемещения, поэтому он ошибочно определил самолет как цель.
- 17 марта Иран обнародовал окончательный отчет по авиакатастрофе. Украина назвала его циничным и манипулятивным. Вскоре МИД Украины обвинил Иран в манипуляциях и отказе от сотрудничества в расследовании.
- В апреле секретарь СНБО Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет МАУ. На это указывает отказ Ирана предоставить полный доступ к материалам расследования.