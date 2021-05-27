Human Rights Watch: Влада Ірану переслідує родичів жертв збитого літака МАУ

Органи безпеки Ірану переслідували, затримували, катували і жорстко допитували родичів жертв збитого літака МАУ PS752 Тегеран — Київ.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на правозахисну організацію Human Rights Watch.

Правозахисники з жовтня 2020 року по січень 2021 року поспілкувалася з 31 членом сімей жертв і людьми, які безпосередньо знають про переслідування владою. Родичам не повернули майно загиблих і всіляко контролювали їх дії.

Щонайменше 16 осіб заявили, що органи безпеки наказували не давати інтервʼю іноземним ЗМІ, а в деяких випадках силовики затримували членів сімей на кілька годин.

Достеменно відомий один випадок тортур за публічну критику влади Ірану та три випадки погроз родичам жертв, якщо вони не видалять публікації з критикою в соцмережах.

Деякі з опитаних розповіли, що їм не повернули ніяких коштовностей і ювелірних виробів загиблих.