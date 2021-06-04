Іран запропонував виплатити по $150 тисяч сім’ям загиблих у катастрофі літака МАУ. У МЗС України відмовилися

Іранська сторона запропонувала виплатити по 150 тисяч доларів сім’ям загиблих українців в авіакатастрофі літака МАУ. Але у МЗС України відмовилися.
Про це пише посольство Ірану в Україні у своєму Facebook.
Там зазначили, що під час третього туру перемовин стосовно збиття літака обговорювали низку питань, зокрема стосовно кримінальних проваджень, а також безпеки польотів над Іраном.
«Іранська делегація повідомила про свою готовність до виплати компенсацій українським родинам загиблих у катастрофі в розмірі 150 тис. дол. за кожного загиблого, згідно з постановою уряду Ісламської Республіки Іран, та звернулася до української делегації з проханням довести цю інформацію до відома родичів загиблих українців», — йдеться у повідомленні.
Але у МЗС України зазначили, що відкинули цю пропозицію. Речник відомства Олег Ніколенко пояснив, що питання виплати компенсацій є важливим елементом забезпечення справедливості. А тому визначенню суми має передувати встановлення винних у збитті літака та притягнення їх до відповідальності.
«Лише після цього можна говорити про розмір грошових виплат. Конкретна сума компенсацій має стати результатом домовленості урядів всіх держав, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, а не одностороннім рішенням», — сказав Ніколенко.
- 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб на борту загинули. Через кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.
- У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.
- 17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. Незабаром МЗС України звинуватило Іран у маніпуляціях і відмові від співпраці у розслідуванні.
- У квітні секретар РНБО Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак МАУ. На це вказує відмова Ірану надати повний доступ до матеріалів розслідування.