Офис генпрокурора: Подход Ирана к переговорам о катастрофе самолета МАУ возмутителен

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов называет возмутительным отношение Ирана к расследованию катастрофы самолета МАУ в январе 2020 года под Тегераном.
Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Он пожаловался, что по итогам переговоров украинская сторона «ничего нового не услышала». «В их деле 10 обвиняемых лиц, якобы 6 из них находятся под стражей. Однако никаких документов в подтверждение этого факта нам не передали», — пояснил Мамедов.
Заместитель генпрокурора также добавил, что представители иранской стороны постоянно ссылаются на технический отчет о катастрофе, который не имеет отношения к определению виновных в случившемся. Также Иран подчеркивает, что подозреваемые — военнослужащие, а раскрывать их персональные данные запрещено иранским законодательством.
Мамедов отметил, что Иран отказывается создавать совместную следственную группу, поскольку Украина расследует это дело как «умышленное убийство», тогда как иранские правоохранители квалифицируют катастрофу как «непреднамеренное убийство».
«По сути, Украина самостоятельно расследует эту трагедию, в то время как пострадавшие страны находятся скорее в позиции наблюдателя. Да, дело трудное, доступа к территории, доказательств, свидетелей нет, но у нас есть опыт работы в условиях экстерриториальности. И родственники жертв нас просто не поймут, если мы не будем действовать. Надеюсь, наши партнеры тоже разделяют такую позицию», — отметил Мамедов.
- 8 января 2020 года в столице Ирана после взлета двумя ракетами ПВО был сбит пассажирский рейс МАУ PS752. Все 176 человек на борту погибли. Через несколько дней Иран признал, что его войска случайно сбили самолет. Разведки США и стран Евросоюза еще 9 января сообщали что в трагедии виноваты военные. Украинские власти заявили об ответственности Ирана 11 января.
- В Министерстве обороны Ирана считают ответственным за трагедию оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня «без разрешения». Комплекс ПВО «забыли» перенастроить после перемещения, поэтому он ошибочно определил самолет как цель.
- 17 марта Иран обнародовал окончательный отчет по авиакатастрофе. Украина назвала его циничным и манипулятивным. В апреле секретарь СНБО Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет МАУ. На это указывает отказ Ирана предоставить полный доступ к материалам расследования.
- Иранская сторона предложила выплатить по $150 тысяч семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ украинцев. Но в МИД Украины отказались.