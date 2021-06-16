Офис генпрокурора: Подход Ирана к переговорам о катастрофе самолета МАУ возмутителен

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов называет возмутительным отношение Ирана к расследованию катастрофы самолета МАУ в январе 2020 года под Тегераном.

Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».

Он пожаловался, что по итогам переговоров украинская сторона «ничего нового не услышала». «В их деле 10 обвиняемых лиц, якобы 6 из них находятся под стражей. Однако никаких документов в подтверждение этого факта нам не передали», — пояснил Мамедов.

Заместитель генпрокурора также добавил, что представители иранской стороны постоянно ссылаются на технический отчет о катастрофе, который не имеет отношения к определению виновных в случившемся. Также Иран подчеркивает, что подозреваемые — военнослужащие, а раскрывать их персональные данные запрещено иранским законодательством.

Мамедов отметил, что Иран отказывается создавать совместную следственную группу, поскольку Украина расследует это дело как «умышленное убийство», тогда как иранские правоохранители квалифицируют катастрофу как «непреднамеренное убийство».

«По сути, Украина самостоятельно расследует эту трагедию, в то время как пострадавшие страны находятся скорее в позиции наблюдателя. Да, дело трудное, доступа к территории, доказательств, свидетелей нет, но у нас есть опыт работы в условиях экстерриториальности. И родственники жертв нас просто не поймут, если мы не будем действовать. Надеюсь, наши партнеры тоже разделяют такую позицию», — отметил Мамедов.