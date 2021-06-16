Зеленський переконаний, що зустріч із Путіним все ж відбудеться, «але вони занадто відтягують»

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться, однак він не впевнений, що та сторона хоче завершити війну.

Про це він заявив в інтервʼю іноземним ЗМІ.

«Президент Путін сказав, що він готовий до зустрічі, і я вважаю, що зустріч буде. Сьогодні я не знаю причин, але вони занадто відтягують. Та відтягуванням питання не вирішити. Порушують питання російської мови, церкви тощо», — переконаний Зеленський.