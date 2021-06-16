Зеленский убежден, что встреча с Путиным все же состоится, «но они слишком оттягивают»

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится, однако он не уверен, что та сторона хочет завершить войну.
Об этом он заявил в интервью иностранным СМИ.
«Президент Путин сказал, что он готов к встрече, и я считаю, что встреча состоится. Сегодня я не знаю причин, но они слишком оттягивают. И оттягиванием вопрос не решить. Ставят вопрос русского языка, церкви и так далее», — убежден Зеленский.
Однако президент не понимает, о какой повестке дня встречи может идти речь, если на Донбассе гибнут люди, а в оккупированном Крыму висят российские флаги.
«У российской стороны может быть миллион разных вопросов по поводу двусторонних отношений. И у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали. А когда люди этого не хотят, а прямо сказать не могут (я не знаю, с чем это связано), то начинают говорить, что нужна адженда, «двусторонние отношения», — подчеркнул Зеленский.
Отметим, что в среду, 16 июня, состоится встреча Путина с президентом США Джо Байденом — на ней будут обсуждать и Украину. Зеленский заявил, что было бы лучше, чтобы Байден перед встречей с Путиным встретился с ним. Однако президент Украины напомнил, что недавно второй раз поговорил по телефону с Байденом: «Там как раз была конкретика».
У Зеленского еще не было личной встречи с Путиным. Они только пересекались 9 декабря 2019 года на саммите «нормандской четверки» в Париже.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы воочию увидеть войну.
- 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».
- Вскоре после этого Зеленский отметил, что встреча с Путиным обязательно состоится. Но украинский лидер предлагает провести ее в Ватикане. По его словам, Ватикан — «идеальное место для диалога о мире».