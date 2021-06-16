Зеленский убежден, что встреча с Путиным все же состоится, «но они слишком оттягивают»

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится, однако он не уверен, что та сторона хочет завершить войну. Об этом он заявил в интервью иностранным СМИ. «Президент Путин сказал, что он готов к встрече, и я считаю, что встреча состоится. Сегодня я не знаю причин, но они слишком оттягивают. И оттягиванием вопрос не решить. Ставят вопрос русского языка, церкви и так далее», — убежден Зеленский.

Однако президент не понимает, о какой повестке дня встречи может идти речь, если на Донбассе гибнут люди, а в оккупированном Крыму висят российские флаги. «У российской стороны может быть миллион разных вопросов по поводу двусторонних отношений. И у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали. А когда люди этого не хотят, а прямо сказать не могут (я не знаю, с чем это связано), то начинают говорить, что нужна адженда, «двусторонние отношения», — подчеркнул Зеленский. Отметим, что в среду, 16 июня, состоится встреча Путина с президентом США Джо Байденом — на ней будут обсуждать и Украину. Зеленский заявил, что было бы лучше, чтобы Байден перед встречей с Путиным встретился с ним. Однако президент Украины напомнил, что недавно второй раз поговорил по телефону с Байденом: «Там как раз была конкретика».