У Путина рассказали о подготовке к возможной встрече с Зеленским: Ситуация с темами тупиковая

В Кремле заявили, что консультации по поводу возможной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского продолжаются, но по темам общения ситуация пока «тупиковая».

Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире российского канала, цитирует Интерфакс-Украина.

«Тупиковые ситуации: наши украинские визави [...] говорят: «Мы будем обсуждать Крым». Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», — заявил Песков.