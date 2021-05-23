У Путина рассказали о подготовке к возможной встрече с Зеленским: Ситуация с темами тупиковая

В Кремле заявили, что консультации по поводу возможной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского продолжаются, но по темам общения ситуация пока «тупиковая».
Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире российского канала, цитирует Интерфакс-Украина.
«Тупиковые ситуации: наши украинские визави [...] говорят: «Мы будем обсуждать Крым». Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», — заявил Песков.
По его словам, нужно еще «много поработать, дальше продолжить обмен мнениями».
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы воочию увидеть войну.
- 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».
- Вскоре после этого Зеленский отметил, что встреча с Путиным обязательно состоится. Но украинский лидер предлагает провести ее в Ватикане. По его словам, Ватикан — «идеальное место для диалога о мире».