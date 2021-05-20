Зеленский сообщил, что Украина и Россия начали контакты для организации встречи с Путиным

Президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Для этого уже начались контакты на уровне администраций президентов.

Об этом он сообщил на пресс-конференции 20 мая.

«Президент России предложил встречу в Москве. Но традиционно такие встречи во время конфликта происходят в месте конфликта или на нейтральной территории. Скажу откровенно, начато разговор между Офисом президента Украины и Российской Федерацией», — заявил Зеленский.

По его словам, Украина нуждается в поддержке со стороны Франции и Германии в «нормандском» формате. Однако в последнее время они ослабляют свои позиции в отношении России.

«Я чувствую их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее... Я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции по РФ», — отметил президент.

Он также сообщил, что Украина передала «нормандской» четверке собственный проект так называемых кластеров для урегулирования ситуации на Донбассе. Это общие предложения от Украины того, как должны трактоваться Минские соглашения. За день до этого украинские предложения опубликовало российское издание «Коммерсант».

Зеленский не обошел и тему паспортизации оккупированного Донбасса. По его словам, выдача российских паспортов там — это постепенная аннексия территорий.

«Это точно первый шаг, поскольку то же самое происходило когда-то в Крыму. Крымчанам раздавали российские паспорта. Это большая проблема», — подчеркнул он.

В Кремле впоследствии отреагировали на заявления Зеленского о подготовке встречи. Представитель российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка ведется.

«Действительно, контакты ведутся. С нашей стороны мой коллега Дмитрий Козак принимает в них участие. Действительно, есть наброски возможных тем обсуждения. Процесс идет непросто. Пока наброски широкими мазками, скорее, концептуальные, а не предметные, гипотетической повестки дня гипотетической встречи», — пояснил он.