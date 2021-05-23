У Путіна розповіли про підготовку до можливої зустрічі із Зеленським: Ситуація з темами безвихідна

У Кремлі заявили, що консультації щодо можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського тривають, але за темами спілкування ситуація поки що «безвихідна».
Про це сказав речник Путіна Дмитро Пєсков в ефірі російського каналу, цитує Інтерфакс-Україна.
«Безвихідні ситуації: наші українські візаві [...] кажуть: «Ми будемо обговорювати Крим». Але якщо обговорювати Крим у сенсі розвитку прикордонного співробітництва — знаєте, Росія має прикордонне співробітництво за лінією регіонів із зарубіжними країнами — якщо в цьому плані, то я впевнений, що Путін буде готовий. Але якщо обговорювати щось інше, а не те, що Крим — регіон Російської Федерації, то ніхто не буде ніколи ні з ким це обговорювати», — заявив Пєсков.
За його словами, потрібно ще «багато попрацювати, далі продовжити обмін думками».
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, щоб на власні очі побачити війну.
- 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час».
- Невдовзі після цього Зеленський наголосив, що зустріч із Путіним обов’язково відбудеться. Але український лідер пропонує провести її у Ватикані. За його словами, Ватикан — «ідеальне місце для діалогу про мир».