Байден провел телефонный разговор с Зеленским и пригласил его в Белый дом

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он пригласил его в Белый дом уже этим летом.

Об этом на брифинге сообщил советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

«Он сказал президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет возможности приветствовать его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того, как он вернется из Европы», — пояснил Салливан.

Также Байден в разговоре отметил, что США будут поддерживать суверенитет Украины, и на этой позиции он будет оставаться во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Вскоре эту информацию подтвердил и сам Владимир Зеленский. Он отметил, что с нетерпением ожидает встречи с Байденом в Белом доме в июле.