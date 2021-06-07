В ОП сообщили, что Байден и Зеленский сегодня проведут телефонный разговор

В Офисе президента подтвердили, что у Владимира Зеленского 7 июня состоится телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
Эту информацию «Бабелю» подтвердил советник главы ОП Михаил Подоляк.
«Да, сегодня состоится телефонный разговор президентов Украины и США», — рассказал он.
Как отметил Подоляк, лидеры Украины и США обсудят ситуацию на украинских границах и на востоке Украины, а также «в целом спектр российско-украинских отношений».
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом США Джо Байденом перед его переговорами с Владимиром Путиным.
- Ранее в Кремле и Белом доме официально подтвердили встречу Путина и Байдена — она состоится 16 июня в Швейцарии. Байден ранее заявлял, что планирует обсудить вопрос Украины, в частности скопление российских войск у границ и в оккупированном Крыму.