В ОП сообщили, что Байден и Зеленский сегодня проведут телефонный разговор

В Офисе президента подтвердили, что у Владимира Зеленского 7 июня состоится телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Эту информацию «Бабелю» подтвердил советник главы ОП Михаил Подоляк.

«Да, сегодня состоится телефонный разговор президентов Украины и США», — рассказал он.

Как отметил Подоляк, лидеры Украины и США обсудят ситуацию на украинских границах и на востоке Украины, а также «в целом спектр российско-украинских отношений».