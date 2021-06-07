Axios: Байден передумал приглашать Зеленского в США после увольнения правления «Нафтогаза»

Администрация президента США Джо Байдена отказалась от планов пригласить президента Владимира Зеленского в Белый дом после решения украинского правительства уволить главу правления «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Об этом пишет Axios со ссылкой на собственные источники.
«Источник в администрации рассказал, что Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз». Этот шаг вызвал обеспокоенность в администрации, что он отказался от усилий по борьбе с коррупцией», — пишет издание.
- Правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет. До избрания нового состава правления его функции должен был выполнять действующий состав, но он подал в отставку. Причиной отставки главы и наблюдательного совета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу. В 2020 году компания не получила прибыли, наоборот — понесла убытки.
- Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
- Госдепартамент США и страны «Большой семерки» отреагировали на увольнение Коболева, отметив необходимость уважения к корпоративному управлению.