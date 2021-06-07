Axios: Байден передумал приглашать Зеленского в США после увольнения правления «Нафтогаза»

Администрация президента США Джо Байдена отказалась от планов пригласить президента Владимира Зеленского в Белый дом после решения украинского правительства уволить главу правления «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Об этом пишет Axios со ссылкой на собственные источники.

«Источник в администрации рассказал, что Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз». Этот шаг вызвал обеспокоенность в администрации, что он отказался от усилий по борьбе с коррупцией», — пишет издание.