Рада схвалила законопроєкт про реструктуризацію понад 100 мільярдів гривень боргу за газ

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про врегулювання заборгованості підприємств теплокомуненерго (ТКЕ).

На пленарному засіданні парламенту 15 червня за законопроєкт проголосував 301 депутат.

Законопроєкт передбачає проведення взаєморозрахунків між учасниками ринку природного газу із залученням коштів державного бюджету, а також реструктуризацію залишку непогашеної заборгованості на визначених законом умовах.

Згідно з документом, підприємствам спишуть пеню, штрафи та фінансові санкції, нараховані на заборгованість.

Окрім цього, законопроєкт пропонує внести низку змін в закон України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних і теплогенеруючих організацій і підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії», зокрема перенести розрахункову дату з 1 липня 2016 року на 1 травня 2021-го.

Також пропонується уточнити процедуру реструктуризації боргів суб’єктів господарювання, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

За словами автора законопроєкту, голови підкомітету енергокомітету Верховної Ради Остапа Шипайла (фракція «Слуга народу»), частина боргів, які не були враховані в рахунках споживачів, повʼязана з недоліками державного регулювання, вони не мають джерел погашення.

«Перекладати їх на тарифи майбутніх періодів безвідповідально, особливо у кризовий час. Але в таких умовах підприємства ТКЕ не можуть якісно готуватися до опалювального сезону, а це загрожує технологічною кризою взимку», — заявив він.

За словами Шипайла, проголосований сьогодні законопроєкт є першим кроком для врегулювання боргів.

«Другий крок — фактично розрахунки. Для цього, орієнтовно, у вересні Раді буде запропоновано другий законопроєкт про зміни до держбюджету, в якому будуть прописані чіткі підтверджені цифри боргів, що підлягають компенсації, а також джерела проведення таких розрахунків під наглядом Міністерства фінансів», — додав нардеп.

Як зазначають автори законопроєкту, станом на 1 травня 2021 року розмір заборгованості може перевищити 100 мільярдів гривень.