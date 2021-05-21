В Офісі президента обіцяють вирішити проблеми з опаленням і гарячою водою. Уже напрацювали законопроєкт щодо боргів теплокомуненерго

Центральна влада надасть підтримку містам у нових умовах, які діятимуть на ринку газу після відмови уряду від державного регулювання цін.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко за результатами наради за участю міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, голови правління «Нафтогаз України» Юрія Вітренка та представників областей і міст.

«Найближчим часом «Нафтогаз» запропонує довгострокові цінові пропозиції на природний газ. Це надасть містам можливість наперед дуже легко встановити тарифи й уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021—2022 років», — написав він.

Тимошенко запевнив, що «Нафтогаз» не вимагатиме величезної передплати або банківських гарантій від теплокомуненерго (ТКЕ).

Також заступник голови ОП розповів, що вже напрацьований законопроєкт щодо старих боргів ТКЕ, який має розглянути Верховна Рада. За його словами, документ передбачатиме максимальне врегулювання боргів за послуги теплопостачання.

Окрім цього, Тимошенко зазначив, що Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та гарячої води, який був підписаний у лютому, продовжує діяти.

«Офіс президента контролюватиме виконання цього документу — аби перехідний період для українських міст пройшов якнайвдаліше. Ми працюємо на тим, щоб до нового опалювального сезону врегулювати всі проблемні питання щодо тепла і гарячої води», — додав він.