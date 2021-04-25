Постачальники газу з 1 травня перейдуть на формування річного тарифу. Вони вже почали публікувати ціни

Українські постачальники газу з 1 травня переходять на формування річного тарифу. Він буде вищий, аніж раніше встановлене урядом обмеження в 6,99 грн за кубометр.

Про це пише «РБК-Україна».

Найбільший постачальник газу в Україні — компанія «Йе Енергія», яка діє в багатьох областях під назвами «Газзбут», зокрема у Вінниці, Луцьку, Дніпрі, Ужгороді, Львові, Миколаєві та багатьох інших містах. Там пропонують ціну за газ на рік у розмірі 7,99 грн за кубометр.

«Торгова електрична компанія» оприлюднила свій річний тариф — 10,8 грн за кубометр, а «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» — 13,5 грн за кубометр.

Компанія «Маргаз» установила 12,58 грн за кубометр, а компанія «Азовгаз» — 12,9 грн за кубометр.

Водночас один із головних конкурентів «Йе Енергії» — НАК «Нафтогаз» поки не оприлюднив ціну на рік, але обіцяє це зробити 25 квітня.

Річний тариф на газ діятиме до 30 квітня 2022 року. Споживача автоматично переведуть на новий тариф, водночас постачальник не зможе підвищувати ціну протягом року — дозволено лише знижувати.

Однак постачальники також можуть пропонувати інші тарифи, як-от місячний або квартальний. Споживач має повне право обрати будь-який.