Поставщики газа с 1 мая перейдут на формирование годового тарифа. Они уже начали публиковать цены

Украинские поставщики газа с 1 мая переходят на формирование годового тарифа. Он будет выше, чем ранее установленное правительством ограничение в 6,99 грн за кубометр.

Об этом пишет «РБК-Украина».

Крупнейший поставщик газа в Украине — компания «Йе Энергия», которая действует во многих областях под названиями «Газсбыт», в частности, в Виннице, Луцке, Днепре, Ужгороде, Львове, Николаеве и многих других городах. Там предлагают цену в год за газ в размере 7,99 грн за кубометр.

«Торговая электрическая компания» опубликовала свой годовой тариф — 10,8 грн за кубометр, а «Черновицкая областная энергоснабжающая компания» — 13,5 грн за кубометр.

Компания «Маргаз» установила 12,58 грн за кубометр, а компания «Азовгаз» — 12,9 грн за кубометр.

В то же время, один из главных конкурентов «Йе Энергии» — НАК «Нафтогаз» пока не обнародовал цену на год, но обещает это сделать 25 апреля.

Годовой тариф на газ будет действовать по 30 апреля 2022 года. Потребителя автоматически переведут на новый тариф, одновременно поставщик не сможет повышать цену в течение года — разрешено только снижать.

Однако поставщики также могут предлагать и другие тарифы, такие как месячный или квартальный. Потребитель имеет полное право выбрать любой.