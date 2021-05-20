Вінниця залишилася без гарячої води на невизначений термін через борги

З 20 травня «Вінницяміськтеплоенерго» вимушено припиняє гаряче водопостачання через те, що не може придбати газ на вільному ринку, оскільки компанія має борги перед «Нафтогазом».

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«З втратою чинності постанови теплопостачальні підприємства теплокомуненерго повинні закуповувати природний газ для надання комунальних послуг на вільному ринку. Але щоб мати можливість вибрати постачальника природного газу на вільному ринку — ПЕК повинні повністю розрахуватися за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України» і закуповувати природний газ за умови 100% передоплати», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, борг «Вінницяміськтеплоенерго» перед «Нафтогаз України» становить 289 мільйонів гривень. У компанії це пояснюють тим, що не підвищували тарифи на послуги з 2019 року, а під час пандемії коронавірусу навіть зменшили їх для населення. Станом на 17 травня користувачі заборгували підприємству за отримані послуги майже 160 мільйонів гривень.

Водночас у «Вінницяміськтеплоенерго» наголосили, що компанія має «чи не найкращу ситуацію в Україні серед обласних центрів за рівнем розрахунків за природний газ».

«У лютому 2021 року був укладений Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води між Кабінетом міністрів України та Асоціацією міст України. Згідно з яким тарифи на тепло до закінчення опалювального періоду 2020/2021 не підвищуватимуться», — нагадали у компанії і додали, що уряд погодився, що збитки будуть компенсовані до 1 жовтня 2021 року, а джерела для компенсації мали визначити Мінрегіон, Міненерго, «Нафтогаз» та Асоціація міст.

Окремо підприємство зауважило, що фінансування компенсацій згідно з гарантіями уряду не мали перекладати на органи місцевого самоврядування.

За даними «Вінницяміськтеплоенерго», станом на квітень свої зобов’язання виконала тільки Асоціація міст.

У зв’язку з цим акціонерне товариство «Вінницягаз» 14 травня передало повідомлення про припинення газопостачання, щоб «Вінницяміськтеплоенерго» 20 травня до 7:00 самостійно відключилася від газових мереж і підготувала до опломбування обладнання.