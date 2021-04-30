Уряд продовжив ще на 20 днів режим спеціальних зобов’язань на ринку газу. Ціна поки не змінюватиметься

Кабінет міністрів продовжив ще на 20 днів режим покладення спеціальних обов’язків на постачальників газу. Вони повинні продавати газ за визначеною урядом ціною.

Про це на брифінгу повідомив новий очільник «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Якраз в останній день моєї роботи в українському уряді ухвалили зважене рішення продовжити режим спеціальних зобовʼязань, режим державного регулювання», — сказав він.

За його словами, це потрібно для того, щоб Верховна Рада встигла ухвалити необхідний закон, який врегулює останні питання запровадження ринку газу.

Також Вітренко назвав основні цілі на новій посаді. За його словами, найближчим часом «Нафтогаз» нарощуватиме видобуток газу. Також головним завданням стане повернення прибутковості компанії.