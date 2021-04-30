Правительство продлило еще на 20 дней режим специальных обязательств на рынке газа. Цена пока не будет меняться

Кабинет министров продлил еще на 20 дней режим наложения специальных обязанностей на поставщиков газа. Они должны продавать газ по определенной правительством цене.

Об этом на брифинге сообщил новый глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Как раз в последний день моей работы в украинском правительстве было принято взвешенное решение продлить режим специальных обязательств, режим государственного регулирования», — сказал он.

По его словам, это нужно для того, чтобы Верховная Рада успела принять необходимый закон, который урегулирует последние вопросы внедрения рынка газа.

Также Витренко назвал основные цели на новой должности. По его словам, в ближайшее время «Нафтогаз» будет наращивать добычу газа. Также главной задачей станет возвращение прибыльности компании.