Правительство продлило еще на 20 дней режим специальных обязательств на рынке газа. Цена пока не будет меняться

Кабинет министров продлил еще на 20 дней режим наложения специальных обязанностей на поставщиков газа. Они должны продавать газ по определенной правительством цене.
Об этом на брифинге сообщил новый глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Как раз в последний день моей работы в украинском правительстве было принято взвешенное решение продлить режим специальных обязательств, режим государственного регулирования», — сказал он.
По его словам, это нужно для того, чтобы Верховная Рада успела принять необходимый закон, который урегулирует последние вопросы внедрения рынка газа.
Также Витренко назвал основные цели на новой должности. По его словам, в ближайшее время «Нафтогаз» будет наращивать добычу газа. Также главной задачей станет возвращение прибыльности компании.
- Украинские поставщики газа с 1 мая переходят на формирование годового тарифа. Он будет выше, чем ранее установленное правительством ограничение в 6,99 грн за кубометр.
- 18 января Кабинет министров установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 гривны за кубометр, которая будет действовать с 1 февраля до конца отопительного сезона или до конца карантина. Позже правительство внесло природный газ в перечень социально значимых товаров, стоимость которых регулирует государство.